Полиция выезжала в одну из школ Самары в феврале 2023 года

В рамках выездного мероприятия полицейские пообщались с учащимися Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В феврале 2023 года в одну из самарских школ приехали полицейские. Выезд состоялся в рамках профориентационной работы. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В образовательное учреждение выезжали представители разных служб и подразделений. Они рассказали школьникам о своей работе, ее целях и задачах, а также об условиях поступления на службу в органы внутренних дел.

– Полицейские разъяснили основные требования к отбору кандидатов, включающие в себя конкурсные вступительные испытания, профессиональное психологическое тестирование, оценку состояния здоровья и физической пригодности, – поделились в региональном ГУ МВД.

Отмечается, что встреча прошла в формате диалога. Школьники получили ответы на все интересующие вопросы.

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