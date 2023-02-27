Появились новые данные о толщине льда на Волге в Самарской области 26 февраля 2023

Замеры регулярно производят спасатели региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спасатели вновь представили результаты замеров толщины льда на реке Волга по состоянию на 26 февраля 2023 года. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Так, на улице Первомайской толщина льда на протяжении 200 метров левого берега сейчас составляет 30-35 см, а на 400-500 метрах – 20-25 см. При этом 19 февраля она была 20-35 см. На Поляне Фрунзе показатели начинаются с 12 см и заканчиваются 18 см, а неделю назад они достигали 14-20 см.

На Красной Глинке лед образовался до 18 см на левом берегу и 7-8 в фарватере с промоинами, а был равен 5-15 см. В Тольятти толщина льда стала меньше, чем стабильные показатели в течение месяца. Сейчас там лед – 30-36 см на левом берегу и 30 см – в фарватере, а был – 40 см.

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