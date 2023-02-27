Автомобилистов Самарской области попросили воздержаться от поездок на личном транспорте

Самарцам советуют выбрать общественный транспорт или метрополитен. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за непогоды жителей Самарской области попросили воздержаться от поездок на личном автомобиле. В регионе продолжается снегопад, а в ближайшие дни ожидается ледяной дождь.

— Чтобы избежать заторов и аварийных ситуаций, стоит воздержаться от поездок на своих машинах. Лучше выбрать общественный транспорт или метрополитен, — объяснили в ГУ МВД по Самарской области.

В Госавтоинспекции дали рекомендации и на случай, если отказаться временно от езды на своих автомобилях нельзя. При движении в условиях ограниченной видимости следует включать не только ближний свет фар или ходовых огней, а также противотуманные фонари.

Очень важно соблюдать безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта, боковой интервал и скоростной режим. А парковаться советуется вне проезжей части в один ряд параллельно краю проезжей части.

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