В Самаре до 31 августа 2023 года изменили 11 маршрутов трамваев и автобусов

Изменения вступили в силу 26 февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 26 февраля 2023 года изменились 11 маршрутов общественного транспорта. Изменения связаны со строительством станции «Театральная». Об этом сообщили в мэрии города.

Так, автобусы № 3, 34, 53, 80, 226, 207 теперь будут ходить по скорректированной схеме. Нововведения коснулись и трамваев №3, 15, 20, 20к, 22. Они будут перевозить пассажиров следующим образом: в районе площади Куйбышева только по улице Галактионовской, далее – по улицам Венцека, Фрунзе, Пионерской, Чапаевской. В обратном направлении трамваи вновь пройдут по Галактионовской.

Движение трамваев по улице Фрунзе на участке Венцека от Чапаевской приостановят. Изменения продлятся до 31 августа 2023 года.

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