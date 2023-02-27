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НовостиОбщество27 февраля 2023 4:33

В Самаре до 31 августа 2023 года изменили 11 маршрутов трамваев и автобусов

Причина – строительство станции «Театральная»
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Изменения вступили в силу 26 февраля

Изменения вступили в силу 26 февраля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 26 февраля 2023 года изменились 11 маршрутов общественного транспорта. Изменения связаны со строительством станции «Театральная». Об этом сообщили в мэрии города.

Так, автобусы № 3, 34, 53, 80, 226, 207 теперь будут ходить по скорректированной схеме. Нововведения коснулись и трамваев №3, 15, 20, 20к, 22. Они будут перевозить пассажиров следующим образом: в районе площади Куйбышева только по улице Галактионовской, далее – по улицам Венцека, Фрунзе, Пионерской, Чапаевской. В обратном направлении трамваи вновь пройдут по Галактионовской.

Движение трамваев по улице Фрунзе на участке Венцека от Чапаевской приостановят. Изменения продлятся до 31 августа 2023 года.

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