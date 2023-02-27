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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 5:30

В Самаре пенсионерка продала квартиру по указанию мошенников и лишилась 4,5 млн рублей

На телефон пенсионерки 20 дней подряд звонила незнакомка
Ирина СИНЕГУБОВА
Деньги от продажи пенсионерка перевела на лицевые счета, указанные мошенниками.

Деньги от продажи пенсионерка перевела на лицевые счета, указанные мошенниками.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Советского района Самары продала свою квартиру по указанию мошенников. В итоге 65-летняя женщина лишилась 4,5 миллионов рублей. На телефон пенсионерки 20 дней подряд звонила незнакомка.

— Собеседница убеждала пожилую самарчанку, что мошенники выставили на продажу ее квартиру. Для их поимки она советовала продать жилплощадь за любую цену, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Кроме этого по словам незнакомки, деньги от продажи квартиры надо перечислить на специальные расчетные счета. Пенсионерка связалась с рекомендованным риэлтором и оформила сделку по продаже собственности.

Покупатели передали пенсионерке 4,5 миллиона рублей, которые она перевела на лицевые счета, указанные мошенниками. Спустя время родственники пришли проведать жительницу Самары в уже проданную квартиру и сообщили об обмане.

В настоящее время полицейские устанавливают причастных, возбуждено уголовное дело. Полицейские напоминают, не надо выполнять никаких действий по инструкции телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись.

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