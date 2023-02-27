В Самаре пенсионерка продала квартиру по указанию мошенников и лишилась 4,5 млн рублей

Деньги от продажи пенсионерка перевела на лицевые счета, указанные мошенниками. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Советского района Самары продала свою квартиру по указанию мошенников. В итоге 65-летняя женщина лишилась 4,5 миллионов рублей. На телефон пенсионерки 20 дней подряд звонила незнакомка.

— Собеседница убеждала пожилую самарчанку, что мошенники выставили на продажу ее квартиру. Для их поимки она советовала продать жилплощадь за любую цену, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Кроме этого по словам незнакомки, деньги от продажи квартиры надо перечислить на специальные расчетные счета. Пенсионерка связалась с рекомендованным риэлтором и оформила сделку по продаже собственности.

Покупатели передали пенсионерке 4,5 миллиона рублей, которые она перевела на лицевые счета, указанные мошенниками. Спустя время родственники пришли проведать жительницу Самары в уже проданную квартиру и сообщили об обмане.

В настоящее время полицейские устанавливают причастных, возбуждено уголовное дело. Полицейские напоминают, не надо выполнять никаких действий по инструкции телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись.

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