В Самаре утром 27 февраля 2023 года загорелся трамвай

В момент происшествия пассажиры в вагоне отсутствовали Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самаре утро понедельника 27 февраля 2023 года началось с небольшого происшествия. В Кировском районе загорелся трамвай. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

ЧП произошло на проспекте Кирова, 5а. Информация о произошедшем поступила на пульт дежурного в 7:36.

– Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения установили, что во втором вагоне трамвая тлеет обшивка. В 07:45 тление ликвидировано на площади 2 квадратных метра, – поделились в ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что происшествие обошлось без погибших и пострадавших – вагон был пуст. Контактные линии электропередач повреждены не были, ситуация никак не повлияла на движение трамвая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.