Полиция и ОМОН задержали мигрантов-нелегалов в Кировском районе Самары

Несколько человек были привлечены к административной ответственности
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Полиция и ОМОН в феврале 2023 года провели традиционные рейды с целью проверки соблюдения миграционного законодательства. Профилактические мероприятия прошли на территории Самары. Их итоги озвучили в региональном ГУ МВД.
Так, в жилом секторе Кировского района были обнаружены 5 мигрантов-нелегалов. Они нарушили правила въезда либо пребывания на территории РФ и незаконно работали в областной столице.
Аналогичные мероприятия прошли в торговой точке на улице Дальневосточной. Оперативники привлекли к ответственности 11 иностранных граждан. Трое также вели незаконную трудовую деятельность, остальные нарушили правила пребывания в России.
Отмечается, что в дальнейшем подобные рейды на территории Самары будут продолжены.
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