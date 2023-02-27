Концерт вокальной и органной музыки пройдет в Самарской кирхе 6 марта

В программе – произведения Баха, Кальдара, Перселла, Мартини Кариссими и других. Фото: Самарская кирха

В понедельник, 6 марта, в 18:30 состоится концерт вокальной и органной музыки с самарскими музыкантами «Музыкальная гостиная в гостях у Кирхи». Он пройдет в Евангелическо-лютеранской церкви Святого Георга в Самаре.

В программе – произведения Баха, Кальдара, Перселла, Мартини Кариссими и других. На сцене выступят солисты Самарского академического театра оперы и балета Андрей Антонов, Татьяна Гайворонская, Федор Шинкевич, Денис Хомицкий, Антонина Кабо, Анна Карпова, Анна Лазанчина.

Узнать подробную информацию и забронировать места можно по телефонам: 332 15 66, 8 905 301 00 92, 8 960 833 35 34. Стоимость билетов для взрослых составляет 400 рублей, а для школьникам, студентам и пенсионерам и 250 руб

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