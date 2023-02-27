Свора собак напала на ребенка на детской площадке в Самаре

Псы преследовали ребенка, пока их не разогнал прохожий Фото: Скриншот с видео

В Советском районе Самары произошло ЧП с участием ребенка. Свора собак напала на мальчика на детской площадке, расположенной рядом с домом № 1 в Можайском переулке. Момент запечатлела камера домофона. Видео в понедельник, 27 февраля 2023 года, опубликовал в соцсетях блогер Евгений Щекин.

На кадрах видно, как ребенок лежит на снегу и истошно кричит от страха. Несколько собак окружили его и громко лают. В какой-то момент мальчику удается вскочить. Он начинает бежать в сторону дома, но псы не отстают от него. Школьник пытается отбиться от них пакетом с вещами, но все тщетно. Собаки загоняют ребенка в угол детской площадки и валят его с ног.

К счастью, происходящее заметил какой-то прохожий. Мужчина бросился на выручку мальчику и распугал собак. Те наконец-то оставили свою жертву и разбежались кто куда. Пострадал ли школьник, пока неизвестно. Однако он пережил сильный страх. На видео слышно, как он плачет после пережитого ужаса и никак не может успокоиться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал