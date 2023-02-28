В Самаре приступят к набору машинистов для работы на новой станции метро

В областной столице обучают молодых специалистов. Фото: городская администрация

В Самаре специалисты приступят к набору молодых машинистов для работы на новой станции метро «Театральная». Работников планируют обучать опытные сотрудники.

По информации городской администрации, в регионе уделяют особое внимание деятельности педагогов и наставников. Молодые работники получат знания от опытных специалистов. Во время занятий новые сотрудники смогут разобрать все нюансы и довести до совершенства знания подробностей устройства вагонов и техники безопасности. После завершения строительства станции метро «Театральная», увеличится пассажиропоток, благодаря которому появятся новые рабочие места для машинистов.

Сначала будущих работников знакомят с теорией, только после этого они приступают к практике. Большинство будущих машинистов имеют техническое образование, а во время учебы слушатели получают дополнительные выплаты в качестве стипендии.

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