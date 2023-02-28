Специалисты очищают кровли и дворы от снега и наледи в Самаре

Власти отмечают, что мониторинг ситуации ведется ежедневно. Фото: администрация Самары

На территориях внутригородских районов Самары специалисты очищают кровли и дворы от снега и наледи. Коммунальные службы в усиленном режиме продолжают устранять последствия снегопада и температурных перепадов.

— Особое внимание уделяется очистке кровель, потому что наледь образуется моментально, и возникает опасность схода снега и наледи с крыш. Мониторинг ситуации ведется ежедневно, — рассказали в городской администрации.

Отмечается, что часть УК, ТСЖ, ЖСК действительно работают и своевременно приводят в порядок вверенные им дома и придомовые территории, однако так не везде. На многих внутриквартальных проездах не убрана колейность.

Невыполнение обязательств управляющими организациями фиксируют администрации районов и соответствующие материалы передают в надзорные органы.

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