Выставка книг о хлебном и кондитерском производстве откроется в Самаре 1 марта

В рамках выставочного проекта запланирован мастер-класс «Фигурная детская сдоба». Фото: минкульт Самарской области

В первый день весны, 1 марта, в 12:00 в самарской областной библиотеке откроется выставка литературы и документов «Хлебобулочное и кондитерское производство: история и новые технологии».

— На выставке можно будет увидеть материалы о развитии самарских хлебных и кондитерских предприятий из фондов библиотеки и филиала Российского госархива научно-технической документации, — рассказали в минкульте Самарской области.

В числе экспонатов представлена книга первого директора Куйбышевской шоколадной фабрики Елены Шпаковой «Россия – любовь моя». Есть также сборники рецептур хлебопечения классических и национальных кондитерских изделий из муки. Один из разделов коллекции посвящен самарским новациям в данной отрасли.

Помимо этого, выставка познакомит и с новыми разработками российских ученых. А проиллюстрируют выставку картины знаменитых художников, воспевших хлеб. В рамках выставочного проекта запланирован мастер-класс «Фигурная детская сдоба».

Посетить выставку может каждый желающий бесплатно до 31 марта.

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