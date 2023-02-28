В Самарской области планируют провести конкурс «Экспортер года»

В регионе проведут конкурс Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области проводят прием заявок на участие в конкурсе «Экспортер года». Победители пройдут в окружной этап.

По информации пресс-службы правительства региона, до 14 апреля текущего года пройдет прием заявок. После регионального и окружного этапа, участники будут бороться за статус на федеральном уровне. В губернии продолжают активно помогать производителям товаров и услуг осваивать внешнеэкономическую деятельность. В прошлом году область стала лидером по количеству первый мест в окружном этапе.

Конкурс проводят в рамках развития национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участники будут представлены в пяти номинациях. После приема заявок начнет работу конкурсная комиссия.

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