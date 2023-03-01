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НовостиОбщество1 марта 2023 8:44

Сильный ветер продолжит бушевать в Самарской области днем 2 марта 2023 года

МЧС предупредило жителей об ухудшении погоды
Анастасия ФИЛАТОВА
При сильном ветре не стоит прятаться за остановками общественного транспорта

При сильном ветре не стоит прятаться за остановками общественного транспорта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности. Днем в четверг, 2 марта 2023 года, в регионе сохранится сильный ветер. Жителям стоит быть осторожнее на улицах.

- Днем 2 марта 2023 года местами по Самарской области ожидается усиление западного ветра. Его порывы достигнут 15-17 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, завтра в регионе возможен небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха составит -2...-7 градусов.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть внимательнее и осторожнее. Без особой надобности завтра из дома лучше не выходить. Если непогода застигнет на улице, не стоит ходить или стоять рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными щитами, недостроями. Автомобилистам советуют поставить машины в гараж или припарковать их вдали от непрочных конструкций.

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