Сильный ветер продолжит бушевать в Самарской области днем 2 марта 2023 года

При сильном ветре не стоит прятаться за остановками общественного транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности. Днем в четверг, 2 марта 2023 года, в регионе сохранится сильный ветер. Жителям стоит быть осторожнее на улицах.

- Днем 2 марта 2023 года местами по Самарской области ожидается усиление западного ветра. Его порывы достигнут 15-17 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, завтра в регионе возможен небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха составит -2...-7 градусов.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть внимательнее и осторожнее. Без особой надобности завтра из дома лучше не выходить. Если непогода застигнет на улице, не стоит ходить или стоять рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными щитами, недостроями. Автомобилистам советуют поставить машины в гараж или припарковать их вдали от непрочных конструкций.

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