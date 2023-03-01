На работу спасательных постов на самарских пляжах выделят 7 млн рублей

Открытый конкурс в электронной форме объявил департамент финансов администрации Самары. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в Самаре на оказание услуг по организации работы спасательных постов планируют направить 7 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Открытый конкурс в электронной форме объявил 28 февраля департамент финансов администрации Самары. Начальная цена контракта составляет 7 миллионов рублей. Окончание подачи заявок запланировано на 9 марта.

Победитель определится после 13 марта. Подрядчик должен будет организовать 14 спасательных постов на девяти самарских пляжах. Посты со спасателями должны будут работать почти все лето, а именно с 10 июня по 31 августа 2023 года.

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