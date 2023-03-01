Самарский экс-депутат погиб в ходе проведения СВО

Прощание с Денисом Штейном пройдет в Самаре 3 марта 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ходе проведения специальной военной операции погиб еще один уроженец Самарской области. В среду, 1 марта 2023 года, стало известно о гибели бывшего депутата Дениса Штейна. Он входил в совет депутатов Советского района Самары.

- Денис Штейн погиб в бою с укронацистами. Светлая память нашему земляку, - написал в своем телеграм-канале блогер Дмитрий Котуков.

Насколько известно, прощание с Денисом Штейном состоится в Самаре в пятницу, 3 марта 2023 года. Оно пройдет с 10:00 до 12:00 по адресу: улица Дзержинского, 27.

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