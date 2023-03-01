Дмитрий Азаров обсудил с руководством и коллективом АВТОВАЗа планы развития завода

Губернатор поблагодарил управленческую команду АВТОВАЗа за работу в непростых условиях Фото: правительство Самарской области

В среду, 1 марта, АВТОВАЗ провел конференцию, на которой обсудили итоги работы предприятия за 2022-й и планы на 2023 год. В мероприятии принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По словам президента АВТОВАЗа Максима Соколова, несмотря на все сложности, в 2022 году удалось сохранить трудовой коллектив и уровень зарплат. Сейчас на предприятии работают более 40 тысяч сотрудников. Также на заводе смогли обеспечить загрузку производственных линий. На тольяттинскую площадку было перенесено производство автомобилей Lada Vesta нового поколения. Совместно с российскими поставщиками АВТОВАЗ смог заместить более 200 позиций компонентов и материалов, которые были заблокированы к поставке.

Планы предприятия на 2023 год еще более амбициозные: завод намерен выпустить более 400 тысяч автомобилей. Сейчас специалисты АВТОВАЗа работают над новой моделью «B+» на базе собственной платформы Lada Vesta. Кроме того, предполагается возобновить производство семейства Largus, а также выпуск опытной партии электромобиля е-Largus в Ижевске.

Губернатор поблагодарил управленческую команду и профсоюз предприятия за проделанную работу. Он отметил, что одним из ключевых решений, повлиявших на работу автоконцерна, стало его возвращение в государственную собственность. По его словам, президент РФ Владимир Путин детально знает о всех производственных планах компании и о трудностях, которые необходимо преодолевать. Дмитрий Азаров выразил уверенность, что при поддержке главы государства удастся справиться со всеми сложностями.

– Время вызовов – это и время возможностей для нашего региона, для АВТОВАЗа. Вы должны быть уверены, что внимание к крупнейшему трудовому коллективу со стороны областной власти, меня лично, со стороны президента сохранится навсегда, – подчеркнул губернатор, обращаясь к коллективу предприятия.

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