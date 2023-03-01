В Самаре на уборку станций метрополитена направят почти 28 млн рублей

Окончание подачи заявок запланировано на 9 марта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в Самаре на оказание услуг по ежесуточной комплексной уборке станций метрополитена и прилегающих территорий планируют направить почти 28 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Открытый конкурс в электронной форме объявил 28 февраля департамент финансов администрации Самары. Начальная цена контракта составляет 27 915 936 рублей. Окончание подачи заявок запланировано на 9 марта.

Победитель определится после 13 марта. Подрядчик должен будет приступить к работам 1 апреля этого года и завершить их в марте 2024-го. Согласно документации, убирать будут пассажирские зоны, переходы метро, сходы с павильонами и без павильонов, а также прилегающие территории.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.