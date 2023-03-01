В Самаре приступили к перекладке канализационной сети на улице Ерошевского

Дорога у жилого дома будет перекрыта. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей компании приступили к перекладке старой канализационной трубы на улице Ерошевского. Канализационная сеть была проложена 60 лет назад.

По информации «РКС-Самара», перекладку проводят сотрудники цеха эксплуатации канализационных сетей предприятия. Часть работ планируют провести бестраншейным способом, что позволит сэкономить время и снизит неудобства для местных жителей. Одним из самых важных этапов работ является врезка трубы диаметра 300 мм в коллектор, диаметр которого – 500 мм.

Ресурсники хотят заменить участок длиной 35 метров и построить два новых колодка. На время проведения работ на улице Ерошевского проезд будет закрыт у дома №3. Работы завершат через две недели.

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