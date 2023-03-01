В Самаре специалисты за две смены вывезли около 7 тысяч тонн снега

Работники продолжают уборку снега. Фото: городская администрация

В Самаре специалисты предупредили местных жителей об осадках, несмотря на приход календарной весны. В областной столице работники продолжают расчищать территорию.

По информации городской администрации, аналогичную ситуацию с метелью прогнозируют и 2 марта. Только за прошлую ночь задействовали 110 рабочих для расчистки территорий вручную и 257 единиц техники. За две смены специалисты вывезли 6 890 тонн снега. Чтобы обработать тротуары и дороги реагентами, работники израсходовали 188,5 тонн противогололедных материалов.

Рабочим также поручили убрать рыхлый снег с тротуаров и ускорить работу по всей ширине проезжей части. Особое внимание уделят очистке прилотковой зоны автодорог. Контроль за работами ведут в непрерывном режиме.

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