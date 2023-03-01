В Самаре проводят аварийно-ямочный ремонт на улице Солнечной

Работники продолжают ремонт. Фото: городская администрация

В Самаре сотрудники службы благоустройства продолжают вести работы по аварийно-ямочному ремонту. В ночь на 1 марта специалисты ремонтировали дорожное полотно на улице Солнечной.

По информации городской администрации, за две недели сотрудники выполнили ремонт на 1300 кв.м. Дефекты на дорожном полотне ликвидировали. С наступлением нового строительного сезона, уже после схода снега, самарские дороги масштабно начнут приводить в порядок. В частности, сотрудники будут использовать метод больших «карт». В регионе продолжают реализовывать национальный проект «Безопасные качественные дороги».

До конца апреля сотрудники служб хотят отремонтировать еще 9,5 тысяч кв.м. Работу уже проводили на улицах: Пензенской, Дачной, Коммунистической и Солнечной.

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