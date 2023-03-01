Председатель кооператива из Самары отправится под суд за покупку сведений об умерших

За свои «услуги» врач получил более 800 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении председателя производственного кооператива. Мужчину обвиняют в покупке сведений о покойниках. Информацию сообщили в региональном СУ СК.

Следствие полагает, что обвиняемый в 2021 году регулярно давал взятки патологоанатому городской больницы. Врач, в свою очередь, предоставлял мужчине сведения об умерших в больнице людях, их родственниках, договорах на оказание ритуальных услуг и др. В общей сложности были переданы более 830 тысяч рублей.

В ближайшее время председатель предстанет перед судом по статье 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере». Расследование уголовного дела в отношении врача продолжается.

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