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НовостиОбщество1 марта 2023 18:35

Дмитрий Азаров встретился с руководством Сызранского вертолетного училища

Сегодня выпускники легендарного учебного заведения решают сложнейшие задачи в зоне СВО
Полина КАРПОВА
Глава региона осмотрел жилые и учебные корпуса, мастерские, а также учебно-тренировочную базу

Глава региона осмотрел жилые и учебные корпуса, мастерские, а также учебно-тренировочную базу

Фото: правительство Самарской области

В среду, 1 марта 2023 года, губернатор Дмитрий Азаров посетил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков – филиал Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». Это первое и единственное в стране военное учебное заведение, которое занимается подготовкой кадров для ВС РФ и силовых ведомств. Сейчас его выпускники решают важнейшие задачи в зоне СВО.

Вместе с начальником училища генерал-майором Александром Асановым Дмитрий Азаров осмотрел жилые и учебные корпуса, мастерские, учебно-тренировочную базу. Он также посетил музей, работающий на базе училища. Заведующий Виктор Куницын рассказал главе региона о задачах, которые решали летчики во время Великой Отечественной войны.

В рамках встречи Дмитрий Азаров обсудил с руководством учебного заведения вопросы материально-технического обеспечения и сотрудничество с ведущими вузами губернии. Он также подчеркнул, что власти Самарской области окажут училищу всю необходимую поддержку.

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