Стало известно, где можно купить самые дешевые продукты в Самаре 2 марта 2023 года

В мэрии рассказали, в каких торговых точках самые низкие цены на продукты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре провели очередной мониторинг цен на продовольственные товары первой необходимости. Городская администрация опубликовала список мест, где продаются самые дешевые продукты. Рассказываем, где можно выгодно приобрести мясо, крупы, хлеб, овощи и фрукты 2 марта 2023 года.

Так, на Безымянском рынке самые низкие цены на баранину — 400 рублей за килограмм. В «Ашане» в Советском районе дешево стоят вермишель — 48,72 руб./кг, картофель — 20,69 руб./кг, хлеб из пшеничной муки — 36,54 руб./кг, хлеб из ржаной муки — 33,4 руб./кг, а также черный байховый чай — 214,9 руб./кг и мороженая неразделанная рыба — 99,36 руб./кг.

На ярмарке на пересечении улиц Киевской и Тухачевского можно выгодно купить говядину — 430 руб./кг, свинину — 220 руб./кг и сливочное масло — 440 руб./кг. В «Ленте» в Железнодорожном районе — белокочанную свежую капусту (16,19 руб./кг), десяток куриных яиц (55 руб./кг), охлажденную и мороженую курицу (126 руб./кг), пшено (30 руб./кг).

В «Магните» в Куйбышевском районе можно найти самые дешевые яблоки (59,49 руб./кг), репчатый лук (16 руб./кг), шлифованный рис (68,73 руб./кг), сахар-песок (49,9 руб./кг) и поваренную соль (8,9 руб./кг).

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