Новым художественным руководителем театра «СамАрт» стал Денис Хуснияров

Ранее Денис Хуснияров работал главным режиссером театра в Санкт-Петербурге / Фото: Евгения Смирнова / vk.com/samart_ru

В театре юного зрителя «СамАрт» произошли кадровые перестановки. Должность художественного руководителя занял режиссер Денис Хуснияров. В четверг, 2 марта 2023 года министр культуры Самарской области Ирина Калягина представила его коллективу учреждения.

— В 2024 году после реконструкции «СамАрт» станет полноценным театром вместимостью до 800 человек. Там можно будет одновременно проводить 5 спектаклей. Первая задача Дениса Нарисовича как художественного руководителя — сформировать новый репертуар под новые возможности. В этом году планируются гастроли театра в Новосибирске и Белоруссии, — отметила глава регионального Минкульта.

Денис Хуснияров, в свою очередь, поблагодарил руководство театра и областное правительство за оказанное доверие. Он заверил, что постарается сохранить все хорошее, что было ранее. При этом в его планах — создание нового, не менее амбициозного театра.

Справка КП

Денис Хуснияров родился в 1980 году в Перми. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Работал главным режиссером театра «Мастеровые» в Набережных Челнах и Камерной сцены драмтеатра на Васильевском в Северной столице. Он ставил спектакли в театрах Москвы, Омска, Пензы, Выборга, Таллина, Краснодара, Уфы и других городов. В настоящее время в самарском ТЮЗе идет эскиз спектакля «Мама, мне оторвало руку» в постановке Дениса Хусниярова.

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