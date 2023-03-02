В исторической части Самары планируют построить дома, школу и детский сад

В областной столице планируют провести комплексное развитие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют застроить еще одну территорию в исторической части города. На участке могут построить дома, школу и детский сад.

Судя по опубликованным данным на сайте областного правительства, комплексное развитие территории хотят провести в границах улиц Льва Толстого, Рабочей, Галактионовской, Красноармейской, Молодогвардейской и Садовой. Обновление исторической части проведут в соответствии с требованиями градостроительных регламентов. Также на участке хотят построить подземный паркинг, общественные пространства и прогулочные зоны.

На данный момент идет поиск инвестора, который будет готов взять на себя все обязательства. Специалисты учтут все ограничения.

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