Самарские студенты рассчитывают получать не менее 40 тысяч рублей после окончания учебы

При выборе работы 45% студентов планируют ориентироваться на высокий доход. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исследование Зарплаты.ру показало, планируют ли студенты из Самарской области работать по специальности и на какой заработок рассчитывают.

Так, работать по специальности собираются 77% студентов. О выборе своей профессии не жалеет 79%, при этом 75% выпускников не исключают из планов освоить еще одну профессию в будущем.

После окончания учебы молодые люди рассчитывают на зарплату не менее 40 тысяч рублей – 31%, от 40 до 60 тысяч рублей – 30%, от 60 до 80 тысяч рублей – 22%, от 80 до 100 тысяч рублей – 8%, от 100 тысяч рублей и выше – 9%.

Что касается желаемых сфер, больше всего молодежи хочет иметь свой бизнес (27%), работать в ИТ (14%), на госслужбе (10%), в финансовой сфере (8%), образовательной сфере (6%). Также по 5% привлекают продажи, медицина, строительство, общепит, промышленность.

При выборе работы опрошенные студенты планируют ориентироваться на высокий доход (45%), карьерные перспективы (27%), интерес (11%), специальность (17%).

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