Прекрасные дамы могут выиграть весенний шоппинг на 40 000 рублей

Фото: предоставлено ТК "Гудок"

Самый большой торговый комплекс города ТК Гудок - дарит прекрасным дамам весенний шоппинг!

Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно оставить заявку в директе любой из соцсетей компании. Участницам сообщат название магазинов, в которых можно будет прийти и подобрать себе лук, сфотографировать и снять его на видео. Все это нужно будет разместить на публичных страницах ТК. Завоевавший больше всего голосов образ, останется ее обладательнице. Каждая участница сможет почувствовать себя стилистом.

Условия участия в группе Вконтакте:

1. Оставляйте заявки на участие в конкурсе в сообщения группы до 4 марта 2023г. включительно. Заявки принимаются от участниц старше 18 лет.

2. С вами свяжется менеджер проекта и озвучит подробности. Вы самостоятельно выбираете вещи из предложенных магазинов, на сумму до 40 000 руб с 9 по 12 марта. Вещи из образа можете приобрести по желанию.

3. Профессиональная съемка с участницами (11-12 марта) в выбранном образе.

4. 14 марта стартует голосование за лучший весенний образ. Голосование будет проходить на страницах ТК Гудок в ВКонтакте, Инстаграм*, Телеграм. Голоса с 3 площадок будут суммироваться.

5. 16-17 марта по результатам голосования, будет объявлена победительница. Счастливица получит подобранный весенний образ на сумму до 40 000р. в подарок (другие вещи на обозначенную сумму выбрать нельзя).

Подробнее - https://vk.com/wall-121648470_10067

*соцсеть запрещена в России

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