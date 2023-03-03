Корь, COVID-19, грипп, респираторные вирусы: самарский врач рассказала о нынешней ситуации и прививках

Сейчас в Самарской области наблюдается «тридемия». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Профессор кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией СамГМУ Ирина Роганова рассказала, почему важно делать прививки. Об этом сообщает «Самарская газета».

Врач напомнила, что после совершеннолетия необходимо раз в десять лет защищать себя от дифтерии и столбняка, также прививаться рекомендуется от вирусного гепатита B, а женщинам во избежание патологий плода от краснухи. Перед тем, как отправиться в заграничную поездку, следует узнать об инфекционных заболеваниях в выбранной стране и при необходимости позаботиться об их профилактике.

Сейчас в Самарской области одновременно циркулируют грипп, респираторные вирусы и COVID-19 — даже появился особый термин «тридемия». Поэтому вопросы профилактики особенно актуальны. Зафиксированы в регионе и случаи кори, от которой рекомендуется привиться, если человек не болел ранее, не вакцинировался в детском возрасте или получил однократную дозу вместо двукратной.

От новой коронавирусной инфекции наиболее работающими препаратами, по словам специалиста, являются «Спутник V» и «Спутник Лайт». Ни в одном из них нет живых вирусов, значит она не может спровоцировать болезнь. Ирина Роганова отметила, что COVID-19 адаптируется к человеку и все больше становится похож на сезонный вирус, который, вероятнее всего, людей уже не покинет.

— Главная опасность коронавируса в том, что он дает более тяжелые формы у пожилых пациентов, в отличие от гриппа, который сложнее переносится молодыми людьми, еще не сталкивавшимися с ним, — рассказала врач.

Сейчас COVID-19 не так агрессивен, но по-прежнему опасен, особенно для категории 65+ с пониженным иммунитетом и множеством сопутствующих заболеваний. По-прежнему есть и летальные случаи.

Специалист обращает внимание, что февраль – не лучшее время вакцинироваться. Это связано с тем, что защитный барьер лучше создавать до подъема заболеваемости. А в разгар волны велик риск заразиться в процессе формирования иммунитета или быть привитым во время инкубационного периода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.