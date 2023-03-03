В Самаре ограничат движение на пересечении Галактионовской и Красноармейской с 4 марта

Трамваи продолжат двигаться по участку. Фото: городская администрация

В Самаре продолжают строительство новой станции метро «Театральная». Из-за переноса работ движение по перекрестку улиц Красноармейской и Галактионовской будет ограничено.

По информации городской администрации, в ближайшее время ограждения масштабной стройки передвинут, автолюбителям придется объезжать указанный участок. При этом, ограничения не коснутся граждан, пользующихся общественным транспортом. Трамваи продолжат курсировать по улице Галактионовской. Ограничения будет действовать до 23:59 31 августа 2023 года.

Указанные ограничения не будут распространяться на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также на транспорт граждан, проживающих в зоне ограничения движения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал