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НовостиОбщество3 марта 2023 13:51

Здание «Гипровостокнефти» в Самаре отказались включать в единый реестр ОКН народов России

Постройка не будет защищена от потенциального сноса
Анастасия ФИЛАТОВА
Постройка первой половины ХХ века находится на углу Красноармейской и Арцыбушевской / Фото: cultnaslediesamregion.ru

Постройка первой половины ХХ века находится на углу Красноармейской и Арцыбушевской / Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Самаре власти отказались включать в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России ОКН «Проектный институт «Гипровостокнефть». Речь идет о здании на улице Красноармейской, 93б.

- Исключить из перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Самарской области, ОКН «Проектный институт «Гипровостокнефть», - говорится в приказе УГООКН региона. Таким образом, здание не будет защищено от потенциального сноса.

Напомним, четырехэтажное здание в стиле советского неоклассицизма находится на углу улиц Красноармейской и Арцыбушевской. Изначально его проектировали для Коммунистического института журналистики. Проект частично реализовали в 1938-1939 годах. Затем здание достраивали в 1947 году. Сейчас в нем расположен научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Гипровостокнефть».

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