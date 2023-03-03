Здание «Гипровостокнефти» в Самаре отказались включать в единый реестр ОКН народов России

Постройка первой половины ХХ века находится на углу Красноармейской и Арцыбушевской / Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Самаре власти отказались включать в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России ОКН «Проектный институт «Гипровостокнефть». Речь идет о здании на улице Красноармейской, 93б.

- Исключить из перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Самарской области, ОКН «Проектный институт «Гипровостокнефть», - говорится в приказе УГООКН региона. Таким образом, здание не будет защищено от потенциального сноса.

Напомним, четырехэтажное здание в стиле советского неоклассицизма находится на углу улиц Красноармейской и Арцыбушевской. Изначально его проектировали для Коммунистического института журналистики. Проект частично реализовали в 1938-1939 годах. Затем здание достраивали в 1947 году. Сейчас в нем расположен научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Гипровостокнефть».

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