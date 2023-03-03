Стали известны даты и время кубковых матчей «Крыльев Советов» и «Акрона»

"Крылья Советов" готовятся к завершению суперсерии с "Динамо" и новой суперсерии с ЦСКА. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Российский футбольный союз согласовал с официальным вещателем даты и время проведения ближайших матчей Кубка России по футбола. Два из этих поединков пройдут в Самарской области.

14 марта, во вторник в Жигулевске на стадионе «Кристалл» состоится матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов между тольяттинским «Акроном» и московским «Локомотивом».

А днем позже, в среду, 15 марта в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» встретятся «Крылья Советов» и московский ЦСКА. Это будет первый матч двухраундового противостояния в рамках полуфинала Пути РПЛ.

Начало обеих встреч — в 18.30 по самарскому времени. И из Жигулевска, и из Самары планируются прямые телетрансляции по общедоступному федеральному каналу «Матч ТВ».