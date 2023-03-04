В Самарской области доверчивая женщина лишилась телефона, пытаясь помочь злоумышленнику

Сотрудники полиции задержали подозреваемых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Городе Тольятти Самарской области местная жительница лишилась сотового телефона. Доверчивая женщина пыталась помочь злоумышленнику.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, неизвестный мужчина подошел к потерпевшей и попросил позвонить. Женщина доверилась молодому парню и дала свой телефон. Спустя несколько минут жительница Автограда отвлеклась, злоумышленник воспользовался ситуацией и сбежал с чужим телефоном. Сумма причиненного ущерба составила 7 тысяч рублей.

Сотрудники полиции смогли в кратчайшие сроки задержать преступника. Мужчина признал свою вину и рассказал, что сдал телефон в ломбард за 3000 рублей, а деньги потратил на собственные нужды. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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