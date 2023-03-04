В одном из музеев Самары расскажут гастрономическую историю «оттепели»

Выставка пройдет в музее имени Алабина. Фото: СОИКМ им. П.В.Алабина

В Самаре местные жители смогут посетить лекцию «Волга с пузырьками: гастрономическая история Оттепели». Мероприятие пройдет в музее имени Алабина.

По информации пресс-службы музея, интересную тему раскроет Елена Вяльцева – кандидат исторических наук и замдиректора Самарской литературного музея по научной работе. Фотографы «оттепели» фиксировали на снимках поколение своих соотечественников.

Вход на лекцию будет по билетам на выставку Владимира Лагранжа. Стоимость билетов: взрослые – 300 рублей, студенты и пенсионеры – 100 рублей. Купить билеты можно на кассе музея.

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