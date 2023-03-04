Стало известно, когда в Самаре пройдет масштабный субботник

В областной столице пройдет масштабный субботник Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о проведении общегородского масштабного субботника. Его запланировали в середине весны.

Согласно опубликованным документам на сайте городской администрации, с 1 по 30 апреля 2023 года в областной столице пройдет месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города. Помимо этого, было решено еженедельно проводить совещания по вопросам мероприятий в период месячника по благоустройству.

В приложении к документу указано, что обеспечивать инвентарем и мешками жителей будут до 22 апреля 2023 года. Сам субботник также запланирован на 22 апреля 2023 года. Контроль за выполнением постановления возложили на замглавы Самары – руководителя департамента городского хозяйства и экологии О.В. Ивахина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.