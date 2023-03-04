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НовостиПроисшествия4 марта 2023 17:15

В Самаре местные жители решили устроить гонки и врезались в щиток у заправки

Авария случилась поздней ночью
Алена ПРОВКИНА
Автомобилисты вернули машину в исходное положение и уехали с места происшествия. Фото: "Самара ДТП"

Автомобилисты вернули машину в исходное положение и уехали с места происшествия. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре местные жители опубликовали последствия ночных гонок. Легковой автомобиль врезался в табло у заправочной станции, на котором указаны цены.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, происшествие зафиксировали в ночь со 2 на 3 марта. На улице Гагарина водитель легкового авто не смог справиться с управлением и наехал на рекламную конструкцию. Машина перевернулась на бок. В этот момент в салоне находились водитель и два совершеннолетних пассажира.

В результате столкновения никто не обратился в медицинское учреждение. В социальных сетях автор поста отмечает, что машину вернули в исходное положение и продолжили движение.

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