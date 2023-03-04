В Самаре местные жители решили устроить гонки и врезались в щиток у заправки

Автомобилисты вернули машину в исходное положение и уехали с места происшествия. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре местные жители опубликовали последствия ночных гонок. Легковой автомобиль врезался в табло у заправочной станции, на котором указаны цены.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, происшествие зафиксировали в ночь со 2 на 3 марта. На улице Гагарина водитель легкового авто не смог справиться с управлением и наехал на рекламную конструкцию. Машина перевернулась на бок. В этот момент в салоне находились водитель и два совершеннолетних пассажира.

В результате столкновения никто не обратился в медицинское учреждение. В социальных сетях автор поста отмечает, что машину вернули в исходное положение и продолжили движение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.