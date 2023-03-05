У посетительницы фитнес-центра похитили телефон и деньги в Самарской области

В результате телефон обнаружили в одном из комиссионных магазинов города. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В октябре 2022 года в Сызрани у 57-летней местной жительнице похитили сотовый телефон и кошелек с деньгами из сумки, которую она вместе с другими посетительницами оставила в раздевалке фитнес-студии. Общая сумма причиненного ущерба составила 10 тысяч рублей.

— Женщина обнаружила пропажу, когда хотела оплатить тренировку. Она попыталась дозвониться на свой сотовый с телефона сотрудника фитнес-студии, но он был отключен. По указанному адресу прибыли сотрудники полиции, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате телефон обнаружили в одном из комиссионных магазинов города. При просмотре записи с камер видеонаблюдения, полицейские опознали ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 45-летнего местного жителя.

Как выяснилось, он находился в раздевалке фитнес-студии один, забрал из сумки сотовый телефон и 3 тысячи рублей. Смартфон он сдал в ломбард за 2 тысячи рублей и вырученные деньги потратил на алкоголь и еду.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу. Сотовый телефон вернули законной владелице.