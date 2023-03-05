Четырехбалльная магнитная буря пришла в Самарскую область 5 марта

Чувствительным жителям региона рекомендуется снизить физические и умственные нагрузки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 5 марта 2023 года, Самарскую область накрыла геомагнитная буря. Она составила 5 баллов, судя по данным GISMETEO.

Пик пришелся на отрезок времени с 7:00 до 13:00. Хоть буря и слабая, некоторые метеочувствительные жители региона могут почувствовать недомогание. Магнитная буря должна стихнуть к 19:00, в это время она ослабнет до 1 балла.

Чувствительным жителям региона рекомендуется снизить физические и умственные нагрузки, правильно питаться и достаточно спать, поддерживать тонус организма через прогулки на свежем воздухе и контрастный душ.

Также врачи советуют ограничить потребление энергетических напитков и алкоголя, курения сигарет. В ближайшие два дня, 6 и 7 марта, магнитная буря в регионе будет достигать 4 баллов в утреннее время и стихать к вечеру.

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