Сильный мокрый снег с ухудшением видимости будет идти в Самарской области 5 марта

Жителям региона напомнили о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения. Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

Сегодня, 5 марта, в Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного снега. Соответствующая консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— До конца дня местами в регионе ожидается сильный мокрый снег с ухудшением видимости до 500-1000 метров, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Жителям региона напомнили о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения. В такую погоду следует избегать внезапных маневров, в том числе обгонов, перестроений, опережений.

Не стоит приближаться к впереди идущему автомобилю на близкое расстояние. В условиях снежных заносов лучше ограничить использование автотранспорта, по возможности воздержаться от поездок. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

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