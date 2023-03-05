В Самарской области водитель автомобиля Honda Inspire врезался в металлическое ограждение

В ДТП пострадала 37-летняя пассажирка иномарки. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В субботу, 4 марта, в 11:15 в Сызранском районе Самарской области 38-летний водителя автомобиля Honda Inspire занесло на автодороге, и он врезался в ограждение.

— Мужчина ехал по автодороге М-5 «Урал» со стороны Самары в направлении Москвы. На 904 км 100 м он не справился с управлением и допустил занос транспортного средства, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате этого автомобилист наехал на металлическое ограждение слева по ходу своего движения. В ДТП пострадала 37-летняя пассажирка иномарки.

Она сидела на переднем пассажирском сиденье слева. Со слов женщины, она была пристегнута ремнем безопасности. Пассажирка самостоятельно обратилась в медицинское учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.

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