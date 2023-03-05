Писарский не попал в стартовый состав «Крыльев Советов» на матч с «Динамо» 5 марта 2023 года

Владимир Писарский остался в запасе на матч чемпионата России с "Динамо". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Стали известны составы команд на матч 18-го тура чемпионата России по футболу между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов».

Капитан «Крыльев» Александр Солдатенков этот матч пропустит из-за дисквалификации (вместо него сыграет Роман Гапонов). В связи с этим капитанская повязка вручена другому центральному защитнику — Роману Евгеньеву, который перешел в самарский клуб как раз из «Динамо».

Главная неожиданность в стартовом составе «Крыльев» - отсутствие форварда Владимира Писарского, забившего два мяча в предыдущих кубковых двух матчах с «Динамо». Его заменит в атакующей линии Владислав Шитов.

На фланг полузащиты вернулся пропускавший ответную кубковую встречу Роман Ежов, а в оборону — Юрий Горшков.

Остальной состав «Крыльев» прежний: Ломаев, Бейл, Костанца, Коваленко, Гарре, Рахманович.

В запасе: Фролов, Овсянников, Зотов, Рассказов, Витюгов, Иванисеня, Чиркович, Зуев, Хлусов, Писарский и вернувшийся в заявку Цыпченко.

Состав «Динамо»: Шунин, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Даса, Кутицкий, Фомин, Захарян. Нгамале, Макаров, Смолов.

Начало матча на столичной «ВТБ-Арене» - в 15 часов по самарскому времени.