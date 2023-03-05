Самарская область вошла в число самых цифровых регионов России

Для самарцев оформить потребительский кредит онлайон также привычно, как выпить кофе. Фото: https://ru.freepik.com/author/katemangostar.

В Самарской, Воронежской и Новосибирской областях доля оформленных онлайн потребительских кредитов в 1,5 раза превышает общероссийские значения. Такой статистикой поделился банк ВТБ. В этих регионах онлайн получали около 85% кредитов от общего числа выдач, тогда как в целом клиенты банка дистанционно получили каждый второй потребительский кредит.

Также Самарская область вошла в число лидеров по росту аудитории банка в дистанционных каналах: плюс 11% за год что выше общероссийских значений (более 5%). Наибольшими темпами росла аудитория в Воронежской области (+19% за год).

- В ряде регионов доля онлайн-кредитования и размещения сбережений существенно превышает общероссийские показатели, что говорит о значительном потенциале развития цифровых продуктов по стране в целом, – отметил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.