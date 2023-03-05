В магазинах Самарской области нашли вызывающий инфекции хлеб с сальмонеллой

Всего исследовали 1631 пробу кондитерских и хлебобулочных изделий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году в Самарской области Роспотребнадзор провел проверку и обнаружил нарушения при продаже хлебобулочных изделий. В некоторых из них обнаружены микроорганизмы, которые могли вызвать инфекционные заболевания.

— Из общего числа 1,6% исследованных проб не соответствовало установленным гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

Всего исследовали 1631 пробу кондитерских и хлебобулочных изделий. Из них 820 проб проверяли на соответствие микробиологическим показателям, 419 – физико-химическим показателям, 257 – санитарно-химическим показателям, 105 – по радиологическим показателям и 30 – на наличие ГМО.

А вот наличие техногенных радионуклидов, ГМО, токсичных элементов, пестицидов в хлебе и булках не обнаружили. За выявленные нарушения должностных и юридических лиц привлекли к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила 50 тысяч рублей.

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