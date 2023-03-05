Объявлены победители Национальной технологической олимпиады по профилю «Искусственный интеллект»

Сегожняшние школьники уже "на ты" с технологиями искусственного интеллекта. Фото: https://ru.freepik.com/author/rawpixel-com.

3 марта состоялись финал и награждение победителей и призеров Национальной технологической олимпиады (НТО) по профилю «Искусственный интеллект». Это направление включено в программу олимпиады с 2019 года, его проводит Академия искусственного интеллекта для школьников — проект Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке команды Sber AI.

В этом году в профиле зарегистрировалось 6150 учеников 8–11 классов из России и других стран. В финал вышли более 100 старшеклассников из 27 регионов нашей страны и Казахстана.

В финале ребята создавали мультимодальные модели, работающие с текстом и с видео. Они разработали алгоритм, анализирующий видео и отвечающий на вопросы по его содержанию. Финалисты также прошли индивидуальный предметный тур по математике и информатике.

В индивидуальном зачете отмечены 17 призеров и 8 победителей олимпиады. Все они будут зачислены на профильные направления в ведущие вузы России без вступительных экзаменов или получат 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету, а также приглашение на оплачиваемую стажировку в Сбер и компании-партнеры по направлению «Машинное обучение».

В командном зачете победу одержали пять команд — их наградили денежными сертификатами на образование от 250 000 до 650 000 рублей.

Больше всего победителей и призеров в сезоне 2023 года из Иркутска, Москвы и Московской области, Новосибирска и Владивостока. Впервые два места призеров заняли девушки.

- Сегодняшние победители прошли суровый отбор и вновь поразили нас оригинальными подходами к решению задач и совсем не школьным мастерством. Для старшеклассников из различных регионов такие олимпиады становятся «путевкой в профессию»: ребята соревнуются с лучшими, прокачивают свои навыки в конкурентной среде, - отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.