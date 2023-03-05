Городские службы продолжают усиленно обрабатывать дороги от гололеда и убирать снег в Самаре

Темпы и объемы сезонных работ в Самаре не снижаются. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается усиленная противогололедная обработка и уборка снега. В регионе не утихают сильные снегопады, а сумма осадков за первые пять дней марта составила 7 мм (22,5% от месячной нормы).

— Противогололедная обработка должна проводиться постоянно для предотвращения уплотнение снега и образование снежных и ледяных накатов. Темпы и объемы сезонных работ не снижаются, — отметили в администрации Самары.

В прошедшую ночь улицы Самары убирали 102 работника вручную и 222 единицы техники. За минувшие две смены на площадки временного складирования доставили 6406,8 тонн снега, а за весь сезон 246796,5 тонн. Для противогололедной обработки за сутки израсходовано 118,6 тонн, а с начала зимнего потребовалось 18189,6 тонн.

Днем 5 марта в связи с ухудшением погодных условий для работ вывели 196 единиц уборочной техники и 2152 уборщика. А на проезжих частях и прилегающих территориях работают 194 человека и 126 машин. Дорожные работники продолжают также убирать скверы, бульвары, парки, набережную Самары.

На выходных районные службы благоустройства, ТСЖ, ТСН, ЖСК особое внимание уделяли расчистке и обработке выходов из подъездов, тротуарных дорожек, дворовых и внутриквартальных проездов, лестничных сходов. Районные администрации тесно взаимодействуют со всеми профильными службами, с государственной жилищной инспекцией и прокуратурой.

В отношении нерадивых управляющих компаний составляют и направляют акты в прокуратуру. Дорожно-коммунальные службы просят жителей не парковаться на обочинах и освобождать подъезды к контейнерным площадкам.

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