Один человек погиб и четыре пострадали в столкновении «Лады Ларгус» и «УАЗ» в Самарской области

В каком состоянии находятся пострадавшие, на данный момент неизвестно. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В субботу, 4 марта 2023 года, в 05:20 произошло смертельное ДТП в Самарской области. В результате него один человек погиб, а четыре пострадали.

— 21-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» ехал со стороны Республики Казахстан в направлении Самары. Он допустил столкновение с «УАЗ», — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

За рулем «буханки» находился 47-летний мужчина. К сожалению, пассажир автомобиля «Лада Ларгус» скончался на месте. Бригада скорой медицинской помощи доставила в медицинское учреждение трех пассажиров легковушки и водителя «УАЗ».

В каком они находятся состоянии, на данный момент неизвестно. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причину произошедшего.

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