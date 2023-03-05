Определены победители НТО по профилю «Искусственный интеллект»

В этом году общий призовой фонд профиля превысил 4 миллиона рублей. Фото: сайт "Вклад в будущее"

В пятницу, 3 марта, прошли финал и церемония награждения победителей и призеров Национальной технологической олимпиады по профилю «Искусственный интеллект». Ее проводит проект благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

В этом году в профиле зарегистрировалось 6150 учеников 8-11 классов из России и других стран. В финал вышли более 100 старшеклассников из 27 регионов РФ и Казахстана. В ходе испытаний ребята создавали мультимодальные модели, способные работать как с текстом, так и с видео.

В результате финалисты разработали алгоритм, который анализирует видео и отвечает на вопросы по его содержанию. В индивидуальном зачете наградили 17 призеров и 8 победителей олимпиады. Они смогут поступить в вузы без вступительных экзаменов или 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету. Также их ждут призы от Сбера.

В командном зачете победили пять команд, они получили денежные сертификаты на образование от 250 тысяч рублей до 650 тысяч рублей. В этом году общий призовой фонд профиля «Искусственный интеллект» превысил 4 миллиона рублей.

— Победители вновь поразили нас оригинальными подходами к решению задач и совсем не школьным мастерством. Мы в Сбере уделяем огромное внимание искусственному интеллекту и нам есть чем поделиться со студентами. Нам нужны сильнейшие специалисты в новых профессиях, связанных с искусственным интеллектом, которые формируются прямо сейчас, — отметил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

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