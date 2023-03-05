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НовостиОбщество5 марта 2023 13:59

Движение автобуса № 70 скорректировали в Самаре с 1 марта

Таким образом решили обеспечить транспортную доступность
Ирина СИНЕГУБОВА
Изменения внесли в расписание маршрута.

Изменения внесли в расписание маршрута.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 марта 2023 года в Самаре скорректировали работу автобуса № 70 «Приволжский микрорайон — Сквер Санфировой». Об этом сообщили в компании-перевозчике.

Изменения внесли в расписание маршрута. Теперь последний рейс в сторону Приволжского микрорайона будет отправляться не в 21:50, а в 22:05 от конечной остановки «Сквер Санфировой».

Предполагается, что это улучшит транспортную доступность. Всего на данном маршруте перевозят пассажиров 29 автобусов марок МАЗ и ЛиАЗ. Плановый интервал транспортных средств составляет 4-6 минут.

В случае возникновения вопросов по работе транспорта жители могут обращаться по телефону 207-70-11.

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