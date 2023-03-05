В Самарской области полицейские вернули в соцучреждение сбежавшего подростка

На вторые сутки сотрудники ДПС заметили подростка возле одного из торговых центров в Автозаводском районе. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти полицейские разыскали и вернули 17-летнего парня, который ушел из социального учреждения. С ним оказалось все в порядке.

— В феврале этого года днем в отдел полиции по Комсомольскому району обратилась воспитательница социального учреждения. Ее воспитанник сбежал в неизвестном направлении, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские осмотрели близлежащую территорию, подвальные и чердачные помещения и места, где чаще всего бывают подростки. Также был отработан круг знакомых парня и изучены записи с камер видеонаблюдения.

На вторые сутки сотрудники ДПС заметили подростка возле одного из торговых центров в Автозаводском районе. На патрульном автомобиле его доставили в отдел полиции. Инспекторы по делам несовершеннолетних поговорили с парнем, выяснили причины его ухода из учреждения.

Как выяснилось, подросток просто поехал погулять в Автозаводский район с другом, уходить из учреждения совсем он не планировал. В настоящее время молодого человека передали педагогам, его жизни и здоровью ничего не угрожает.