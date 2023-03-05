В Самаре изменится график электричек в связи с Международным женским днем 8 марта

С 7 марта по 9 марта не будут курсировать пригородные поезда по маршруту Самара – Колтубанка – Бузулук. Фото: АО "Самарская ППК"

Стал известен порядок движения пригородных поездов в связи с Международным женским днем 8 марта. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Во вторник, 7 марта, поезда проследуют по расписанию рабочего пятничного дня, в праздничный день 8 марта – по выходному дню воскресенье, а 9 марта – по рабочему дню понедельник.

Также для удовлетворения спроса 8 марта назначаются поезда № 7141 Самара (07:10) – Сызрань-1 (08:57), № 7142 Сызрань-1 (09:13) – Самара (11:04), № 7143 Самара (16:08) – Сызрань-1 (17:46) и № 7144 Сызрань-1 (18:07) – Самара (19:53).

С 7 марта по 9 марта не будут курсировать пригородные поезда по маршруту Самара – Колтубанка – Бузулук.

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